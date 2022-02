Hätte Irina Zeiser (29) ihren Entschluss im Nachhinein doch lieber noch einmal überdacht? Am Mittwoch stand für Dominik Stuckmann (30) bereits die zweite Nacht der Rosen an. Gleich zwei Frauen nahmen dem Bachelor die Entscheidung ab: Vivian Boesveld und ihre Mitkandidatin Irina traten freiwillig die Heimreise an. Promiflash hat bei Letzterer noch einmal nachgehakt: Bereut die Stylistin ihr Kuppelshow-Aus mittlerweile?

Im Gespräch mit Promiflash stellte die 29-Jährige klar, dass sie nach wie vor hinter ihrer Entscheidung steht. "Ich bereue es nicht, so früh gegangen zu sein. Ich war danach sehr froh, weil ich mir und allen anderen sonst etwas vorgemacht hätte", erklärte sie. Irina habe bei Dominik einfach keine Anziehung gespürt. "Je näher ich auf dem roten Teppich auf ihn zukam, desto weniger war ich geflasht", erinnerte sie sich zurück. Spätestens beim Gruppendate habe die Bloggerin aber festgestellt, dass es zwischen ihr und dem Unternehmer einfach nicht passt. Trotzdem habe der 30-Jährige aber stets sehr bemüht auf sie gewirkt: "Ich fand gut, dass er ab und zu etwas lockerer war als die ehemaligen Bachelors."

Doch hat sich nach ihrem freiwilligen Exit eigentlich etwas in Irinas Liebesleben getan? Tatsächlich ist sie nach wie vor auf der Suche nach einem Partner, der gut zu ihr passt. "Ich bin weiterhin Single", verriet die Beauty aus Leipzig abschließend.

