Fiona Erdmann (33) zeigt ihre kugelrunde Körpermitte! Nach einer tragischen Fehlgeburt im vergangenen Jahr ist die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder schwanger und voller Vorfreude auf ihr Baby. Vor wenigen Tagen feierte sie zusammen mit Freunden bereits eine festliche Gender-Reveal-Party – wartet aber noch damit, ihren Fans zu verkünden, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt. Allzu lange sollte sie damit aber nicht mehr warten. Fiona präsentiert stolz ihren XXL-Babybauch und das bedeutet: Das Baby kommt wohl schon bald zur Welt.

"Unser Baby wächst gerade so rasend schnell und damit auch mein Bauch. Mit enger Hose und dieser Perspektive könnte man fast meinen, ich würde schon in den nächsten Tagen entbinden", witzelte das Model zu einer Bilderreihe, die sie mit ihrem Partner Moe zeigt. In einer knallengen Leo-Print-Hose wird die runde Kugel an ihrem Bauch perfekt in Szene gesetzt. Ein bisschen Zeit bis zur Geburt habe die 33-Jährige aber noch, wie sie betonte. "Bis es so weit ist, sind Moe und ich aber einfach nur stolz, glücklich und so gespannt auf unser kleines Wunder", schrieb sie ebenfalls zu dem Beitrag.

Die Schicksalsschläge der Vergangenheit hat Fiona trotz aller Freude aber stets im Hinterkopf. "Wir genießen diese Schwangerschaft einfach so sehr. Gerade weil wir wissen, dass das alles gerade nicht selbstverständlich ist", betonte sie. Ihrem Strahlen auf den Fotos nach zu urteilen, lässt sich die Brünette in ihren anderen Umständen aber so schnell von nichts unterkriegen.

sarah.harrison.official / Instagram Sarah Harrison und Fiona Erdmann auf Fionas Babyparty im Januar 2022

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

