Eigentlich versteckt Cathy Hummels (34) das Gesicht ihres Sohnes Ludwig (4) in den sozialen Medien! Zwar teilt die Frau von Mats Hummels (33) nur allzu gerne Schnappschüsse von ihrem Kleinen im Netz – doch komplett durften die Fans Ludi noch nicht betrachten: Auf den Fotos drehte sich der Kickerspross bislang entweder geschickt von der Kamera weg oder seine Eltern verpixelten sein Lächeln. Doch jetzt änderte die Moderatorin offenbar ihre Meinung: Cathy zeigte jetzt nämlich erstmals Ludwigs Gesicht im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Cathy jetzt ein Throwback-Foto aus dem Jahr 2019 – und auf dem gewährt sie freien Blick auf das Gesicht ihres Sohnes. "Mein Baby ist keins mehr, dementsprechend sieht er auch nicht mehr so aus", erklärte die 34-Jährige diesbezüglich. Ihr Ludwig sei inzwischen noch hübscher geworden. Einzig die "Schoko-Schnute" sei beim gemeinsamen Naschen bis heute geblieben.

Bei den Fans kommt das niedliche Mama-Sohn-Foto so richtig gut an – die Supporter hinterließen Cathy zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. "Schönes Foto von euch", "So süß" oder auch "So eine Ähnlichkeit", schwärmten beispielsweise drei Nutzer. Glaubt ihr, dass Cathy ihren Ludwig auf Fotos fortan mehr zeigt? Stimmt ab!

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Cathy Hummels Cathy Hummels im Januar 2022

