Diese beiden können sich wirklich sehen lassen! Cathy Hummels (33) ist eine Vollblut-Mama. Seitdem ihr und Mats Hummels' (33) Sohnemann Ludwig (3) auf der Welt ist, geht die Unternehmerin total in ihrer Mutterrolle auf. Im Netz teilt sie gern niedliche Momentaufnahmen mit ihrem kleinen Schatz. Jetzt zeigt sie einmal mehr, wie sehr sie ihren Ludi liebt: Cathy veröffentlicht einen süßen Mutter-Sohn-Schnappschuss auf ihrer Social-Media-Seite!

Via Instagram postet die 33-Jährige nun diese coole Aufnahme von sich und ihrem Söhnchen in ziemlich lässigen Outfits am Flughafen. Sowohl Cathy als auch der Dreijährige tragen einen identischen Christmas-Sweater der beliebten Kinderserie "Paw Patrol". "Street-Style mal anders. Mami und Sohn in den gleichen Weihnachtspullovern. Tragt ihr auch gern Partnerlook?", kommentiert die Dirndl-Designerin ihren Beitrag.

Für ihren kleinen Mann würde Cathy einfach alles tun – so auch während der Trennung von Noch-Ehemann Mats. Denn gerade in dieser schweren Phase wollen sich die beiden nichts anmerken lassen und für ihren Sohn da sein. "Wisst ihr, was mir das Wichtigste ist? Ludwig soll glücklich sein und wissen, dass Mama und Papa immer für ihn da sind", schrieb Cathy vor wenigen Tagen auf Instagram.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Partnerlook

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

