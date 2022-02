Was für ein eindrucksvolles Spektakel! Sylvie Meis (43) präsentiert sich bekanntlich gerne mit ihrem Ehemann Niclas Castello, mit dem sie offenbar überglücklich ist. Erst zur Weihnachtszeit wurden die beiden bestens gelaunt bei einem schicken Dinner gesichtet. Und auch nun zeigten sich die zwei wieder ganz fröhlich zu einem besonderen Anlass: Sylvie Meis ist sichtlich stolz auf ihren Ehemann Niclas, der sein jüngstes Kunstwerk offenbarte – eine Skulptur aus purem Gold!

In einem Video, das Bild vorliegt, ist Sylvie turtelnd mit ihrem Niclas zu sehen. Dieser enthüllte bei einer kleinen Zeremonie im Central Park in New York einen Kubus, der aus 168 Kilo purem Gold besteht. Der Thüringer habe mehr als 4.000 Arbeitsstunden in das Kunstwerk gesteckt und war beinahe zu Tränen gerührt, als er es endlich aus seiner schützenden Holzkiste holen konnte. Seine Liebste belohnte ihn sogleich mit zahlreichen Küsschen und machte fleißig Fotos von dem Ereignis. Das Kunststück konnte wohl nur für wenige Stunden bestaunt werden, ehe es an einen geheimen Ort gebracht wurde.

Die "Love Island"-Moderatorin ist offenkundig ganz begeistert von ihrem Mann und dessen Dasein als Künstler. Doch auch Niclas ist äußerst angetan von seiner Herzensdame. Vor einigen Monaten teilte der 43-Jährige ein niedliches Liebesgeständnis im Netz. Zum Geburtstag seiner Angebeteten schrieb er: "Happy Birthday, meine große Liebe, meine Seelenverwandte, meine Königin. Ich liebe dich für immer."

Felipe Ramales / SplashNews.com Niclas Castello, Künstler

Felipe Ramales / SplashNews.com Sylvie Meis und Niclas Castello in New York 2022

KCS Presse / MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in St. Tropez

