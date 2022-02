Claudia Leitner war von ihrer schüchternen Art selbst überrascht! Für die Österreicherin war die Bachelor-Reise schon in Folge zwei zu Ende. Dominik Stuckmann (30) hatte keine Rose für sie übrig und schickte sie nach Hause. Richtig viel Redezeit mit dem Frankfurter hatte die Brünette den TV-Szenen nach zu urteilen nicht – sie war eher zurückhaltend. Im Gespräch mit Promiflash verriet Claudia: So ist sie in ihrem Privatleben eigentlich nicht.

"So zurückhaltend kennen mich nicht einmal meine Freunde. Meine Freunde, die die erste Folge schon gesehen haben, meinten zu mir: 'Claudi, was war da los? So kennen wir dich gar nicht'", erzählte die 24-Jährige gegenüber Promiflash. Und auch sie selbst war wohl etwas überrascht von sich. "Normalerweise bin ich auch nicht so sehr zurückhaltend, aber ich bereue meine Art nicht, weil ich so war, wie ich es in diesem Moment gefühlt habe", stellte sie jedoch klar. Sie hat auch eine Vermutung, warum sie nicht offensiver geflirtet hat. "Wenn Dominik mich mehr interessiert hätte, hätte ich es auch gezeigt", betonte sie.

Richtig überrascht war die Medizinische Fachangestellte deswegen nicht, als ihr der 30-Jährige keine Rose anbot. "Ich habe es mir schon fast gedacht, da die anderen Mädels mehr Interesse an ihm gezeigt haben. Dominik ist ein hübscher Mann, aber persönlich nicht mein Typ", schilderte sie. Zudem habe sie das Gefühl gehabt, dass der IT-Spezialist schon direkt einige Favoritinnen hatte. Doch hat Claudia ihren Mr. Right inzwischen vielleicht schon gefunden? Nein, sie sei weiterhin Single. "Aber ich bin auch glücklich mit mir allein und irgendwann wird auch mir der richtige Mann begegnen und auf diesem Moment freue ich mich jetzt schon", gab sie sich zuversichtlich.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und die Bachelor-Girls bei einem Gruppendate

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

RTL Claudia, Bachelor-Kandidatin 2022

