So schnell war es dann auch wieder vorbei. Die erste Folge der 17. Staffel von Germany's next Topmodel feierte endlich ihr Debüt – mit einem Cast, der diverser ist denn je! In einer ersten Fashionshow mussten die 31 Kandidatinnen ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen. Doch nicht alle von ihnen konnten Heidi Klum (48) überzeugen, drei mussten bereits gehen. Für eine der drei ist das aber halb so wild: Meline verriet gegenüber Promiflash, dass sie überhaupt nicht enttäuscht ist!

Im Interview mit Promiflash berichtete Meline, dass sie über den Rauswurf gar nicht so traurig sei, wie sie eigentlich dachte. Die GNTM-Kandidatin fokussiert sich auf die positiven Aspekte ihrer Teilnahme: "Ich sehe es schon als Erfolg, überhaupt unter die Top 31 gekommen zu sein, und es war ein schönes Erlebnis". Auch Heidis Kritik könne sie nachvollziehen. Denn die Sportliebhaberin merkte wohl selbst, dass sie während des Walks nicht auf ihr Gesicht geachtet hatte. Eines stand für die brünette Schönheit ohnehin fest: "Ich habe mir selbst gesagt: Egal wie Heidi sich entscheidet, ich verlasse die Show mit erhobenem Kopf!"

Für die Zukunft hat die 20-Jährige schon konkrete Pläne – dabei gehe es aber weniger ums Modeln. "Meinen Wunsch zu modeln werde ich erst einmal zurückschrauben. Umso mehr fokussiere ich mich jetzt auf meine Social-Media-Aktivitäten", ergänzte Meline. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin würde gerne ihre Community erweitern und als Influencerin durchstarten.

