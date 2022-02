Jetzt spricht die Schauspielerin Klartext! Julia Fox (32) schwebt derzeit mit Rapper Kanye West (44) auf Wolke sieben. Seit mehreren Monaten daten sich die beiden Turteltauben nun schon und auch den ersten gemeinsamen Auftritt absolvierte das Paar! Doch immer wieder wird Kritik an Julias Kleidungsstil laut. Der Vorwurf: Sie würde den Look von Kanyes Ex Kim Kardashian (41) kopieren. Nun meldete sich Julia in den sozialen Medien zu Wort und findet klare Worte zu den Anschuldigungen!

In ihrer Instagram-Story machte Julia nun ihren Standpunkt deutlich und erklärte, dass sie Kim nicht nachmachen würde. Grund für die Aufregung ist dieser Schnappschuss von Julia gewesen, der sie in einem ähnlichen Look zeigte, den Kim bereits vor einigen Monaten getragen hatte, wie dieses Bild beweist – bestehend aus einer ikonischen Brustplatte und einer eng anliegenden Hose: "Zu eurer Information: Ich habe das bereits an Halloween 2021 getragen. Ich habe es vergessen zu posten", rechtfertigte sich die Beauty nun. "Es ist mir wirklich egal. Mir geht es nur darum meine Kunst zu machen. Das ist jetzt wirklich spannender für mich, als wenn die Augen die ganze Zeit auf mich gerichtet sind, " erklärte sie abschließend.

Kanye ist auch nicht der erste Musiker, mit dem Julia zusammen ist. Insidern zufolge soll die 32-Jährige einige Zeit mit Drake (35) zusammengewesen sein. Für den "Knife Talk"-Interpreten soll sie sogar nach Toronto geflogen sein. Bestätigt wurde deren Beziehung allerdings nie.

Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de