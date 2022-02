Dakota Johnson (32) darf sich über eine neue Rolle freuen! Die US-Amerikanerin wurde 2015 durch ihre Rolle als Anastasia in Shades of Grey weltberühmt. Seitdem kletterte die Tochter von Melanie Griffith (64) die Karriereleiter im Eiltempo hoch – und sahnte sogar einen People's Choice Award ab. Jetzt steht für die Beauty ein neues Projekt an: Dakota wird eine Superheldin der Marvel-Comics spielen!

Wie Deadline berichtet, soll die 32-Jährige schon bald als Madame Web vor der Kamera stehen. Sony hatte bereits die letzten Spider-Man-Filme auf Basis der Marvel-Geschichten produziert. Nun sollen die Macher erneut einen der beliebten Charaktere aus dem MCU auf die Leinwand bringen und dafür Dakota engagieren wollen. Regie soll dabei SJ Clarkson führen, die auch schon an den Marvel-Serien "Jessica Jones" und "The Defenders" mitarbeitete.

Doch wer ist Madame Web überhaupt? In den Comics erschien sie erstmals als Nebenfigur von Spider-Man. Sie ist eine Mutante, die gelähmt und blind ist, jedoch telepathische und hellseherische Fähigkeiten besitzt. Durch eine Art Spinnennetz wird sie am Leben erhalten und arbeitet als Medium.

Landmark Media Press and Picture Jamie Dornan und Dakota Johnson in "Shades of Grey"

Getty Images SJ Clarkson, Regisseurin

Getty Images Dakota Johnson im Oktober 2021 in London

