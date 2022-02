Jetzt ist es offiziell! Um Paulina Ljubas (25) und Yasin Mohamed kursierten in den vergangenen Wochen immer wieder Liebesgerüchte. Fans der beiden Reality-TV-Stars sammelten zahlreiche Indizien, die belegen sollten, dass die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Reality Shore-Kandidat ein Paar sein sollen. Jetzt bereiteten Paulina und Yasin dem Rätselraten ganz offen ein Ende: Sie posteten nämlich ihr erstes Turtel-Video zu zweit!

In seiner Instagram-Story teilte Tattoo-Fan einen kurzen Clip, der ihn und Paulina in einem Badezimmer zeigt. Leicht bekleidet umarmt die Beauty ihn und gibt ihm einen Kuss auf den Mund. Er greift ihr zärtlich an den Hinterkopf und filmt die Szene im Spiegel. "Ich liebe dich, Paulina!", schrieb Yasin zu dem Post, um allen Gerüchten auf einen Schlag Einhalt zu gebieten.

Auf weitere Infos werden die Fans der beiden nun wohl ein wenig warten müssen. "Wir melden uns in ein paar Tagen bei euch! Gute Nacht", ließ Yasin seine Follower wissen. Doch mit dem Liebes-Outing haben die zwei erst mal für ein Stück Klarheit gesorgt.

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, TV-Star

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin

Anzeige

CH Media "Reality Shore"-Kandidat Yasin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de