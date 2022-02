Hier ist aber jemand noch verliebt wie am ersten Tag! Seit 2009 ist Barbara Schöneberger (47) glücklich mit ihrem Ehemann Maximilian von Schierstädt verheiratet, mit dem gemeinsam sie zwei Kinder hat. Ihre Familie hält die lebensfrohe Moderatorin allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und spricht nur selten über sie. Doch nun schwärmte Barbara in den höchsten Tönen von ihrem Gatten!

In einem Gespräch mit Giovanni Zarrella (43) für ihre Zeitschrift Barbara packte die TV-Bekanntheit über ihr Liebesleben aus. Dabei kam die Blondine gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich finde ihn perfekt bis an die Hosennaht, und das wiederum steht dafür, dass ich diesen Mann in seinem tiefsten inneren Kern liebe. Alles an ihm." Selbst die simpelsten Dinge wie sein Gang oder sein Blick reißen Barbara einfach mit!

Auch Giovanni hatte für seine Frau Jana Ina Zarrella (45) nichts als Lobgesänge übrig. "Bei uns ist es kitschig, romantisch, verliebt, und zwar die ganze Zeit. Wenn ich das Haus verlasse, fangen wir fast sofort an, uns zu schreiben, wie sehr wir uns vermissen", plauderte der Musiker über seine Frau, mit der er dieses Jahr schon 17 Jahre verheiratet ist.

Anzeige

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid, 2014

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de