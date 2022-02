Zwischen Paulina Ljubas (25) und Henrik Stoltenberg scheinen die Fronten noch lange nicht geklärt zu sein. Nachdem ihre Beziehung durch beidseitige Fehltritte bei Temptation Island V.I.P. in die Brüche gegangen war, äußerte sich der ehemalige Love Island-Kandidat nun noch einmal im Netz. Er sei, rückblickend betrachtet, froh, nun zu wissen, was Paulina wirklich für ein Mensch sei. Worte, die bei der Laiendarstellerin alle Dämme brechen ließen. In ihrer Instagram-Story wandte sie sich völlig aufgelöst an ihre Fans: "Ich habe so viele Sprachnotizen, Screenshots, Verläufe, die alle beweisen, dass Henrik die ganze Zeit fremdgegangen ist."

