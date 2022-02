Kommt es bei And Just Like That doch noch zum langersehnten Wiedersehen mit Samantha Jones? Seit vergangenem Dezember begeistert das Sequel von Sex and the City die Fans der Kultserie. Mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis, 56) sind drei Hauptfiguren des Originalformats mit von der Partie – ihre Freundin Samantha (Kim Cattrall, 65) fehlte zur großen Enttäuschung der Zuschauer jedoch bisher. Aber könnte die Blondine doch noch in der Show auftauchen?

Achtung, Spoiler!

Im Staffelfinal, das in den USA bereits am Donnerstag erschien, kommt es zu einem spannenden Moment. Um die Asche von Mr. Big (Chris Noth, 67) zu verstreuen, reist Carrie nach Paris. Offenbar ist auch Samantha gerade dort, denn ihre BFF schreibt ihr eine SMS und bittet um ein Treffen. Die Antwort der Künstleragentin bekommen die Zuschauer nicht zu sehen – jedoch schreibt Carrie daraufhin: "Fabelhaft". Zwar wird das Treffen der beiden anschließend nicht gezeigt, viele Fans sind sich jedoch sicher: Sollte eine zweite Staffel gedreht werden, wird Sam wieder am Start sein!

Eine Rückkehr von Samantha dürfte viele Bewunderer aber auch überraschen. Immerhin schien Darstellerin Kim zuletzt nicht allzu begeistert von dem Sequel – zuletzt likte sie sogar einen Tweet, der die neue Show als "trashig" bezeichnete. Was meint ihr: Wird es ein Comeback geben? Stimmt unten ab!

