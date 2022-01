Kim Cattrall (65) hält von And Just Like That anscheinend nicht allzu viel! Anders als ihre damaligen Sex and the City-Kolleginnen Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) ist die kanadische Schauspielerin nicht bei dem Sequel mit am Start. Offenbar hat die Darstellerin aber sowieso bereits mit ihrer Samantha-Jones-Rolle abgeschlossen: Kim likte jetzt nämlich einen Tweet, in dem "And Just Like That" ziemlich durch den Dreck gezogen wird...

Auf Twitter machte ein Fan jetzt seinem Ärger über Kims Fehlen bei "And Just Like That" Luft – ihre Rolle in dem neuen How I Met Your Mother-Spin-off kommt aber wohl besser an. "Ich bin so stolz auf Kim, dass sie das trashige 'Sex and the City'-Reboot abgelehnt hat und stattdessen bei 'How I Met Your Father' dabei ist", heißt es in dem Tweet. Offenbar teilt die Schauspielerin diese Meinung ebenfalls, sie markierte den Post nämlich mit einem Like.

Dass Kim bei den Dreharbeiten zu "How I Met Your Father" ordentlich Spaß hatte, machte sie bereits im Netz deutlich: Auf der Nachrichtenplattform schwärmte sie nämlich von der Zeit am Set. "Es war ein Vergnügen, mit Hilary Duff, Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, Pamela Fryman und dem gesamten fantastischen Cast und der Crew von 'How I Met Your Father' zu arbeiten", betonte die 65-Jährige.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Star

Getty Images Kim Cattrall bei den London Evening Standard Theatre Awards 2014

