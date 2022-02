Terri Irwin (57) leidet bis heute unter dem schrecklichen Verlust ihres Mannes Steve (✝44). Der Dokumentarfilmer und die Umweltschützerin gingen rund 15 Jahre gemeinsam durchs Leben, bevor seine Liebste und die gemeinsamen Kinder Bindi (23) und Robert (18) im Jahr 2006 einen schweren Schicksalsschlag verkraften mussten: Im Alter von gerade einmal 44 Jahren starb der Zoodirektor an den Folgen eines Stachelrochenangriffs. Mittlerweile ist es 30 Jahre her, dass Terri von ihrem Steve einen Antrag bekommen hat: Im Netz richtete sie nun ein paar rührende Worte an ihren verstorbenen Ehemann.

Auf Twitter postete die 57-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Liebsten zu sehen ist. Darunter machte sie klar, wie sehr sie bis heute unter dem plötzlichen Tod ihres Partners leidet. "Heute vor 30 Jahren hat Steve mir einen Heiratsantrag gemacht", erinnerte sich Terri zurück und fügte hinzu: "Mit einem Wort – Ja! – begann unsere Reise der Liebe, des Abenteuers, des Reisens, des Filmens an all den 'glamourösen' Orten. Vor allem aber hatten wir Spaß."

Damit der "Crocodile Hunter" niemals in Vergessenheit gerät, führte seine Familie auch den Steve-Irwin-Tag ein. Jahr für Jahr findet am 15. November ein großes Event im Australia Zoo statt, bei dem der gebürtige Australier geehrt wird. Sein Nachwuchs sorgt ebenfalls regelmäßig im Netz dafür, dass das Vermächtnis des TV-Stars gewahrt bleibt.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / robertirwinphotography Chandler Powell, Baby Grace, Bindi, Robert und Terri Irwin im September 2021

Getty Images Robert und Terri Irwin im November 2019 in Sydney

