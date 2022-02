Niko Griesert (31) ging mit seiner Unentschlossenheit in die Bachelor-Geschichte ein! In seiner Staffel hatte der Rosenkavalier Michèle de Roos zunächst abserviert, aber dann wieder zurückgeholt – nur um sie dann im Finale wieder in die Wüste zu schicken und die letzte Rose deren Konkurrentin Mimi Gwozdz zu schenken. Doch wie jeder heute weiß, hat der IT-Projektmanager sich ein weiteres Mal umentschieden und ist nach der Kuppelshow mit Michèle zusammengekommen! Bis heute sind die zwei nun ein glückliches Paar. Doch die Bachelor-Fans haben Nikos Hin und Her nicht so schnell vergessen...

Mit VIPstagram plauderte das Paar jetzt über seine Bachelor-Teilnahme im Jahr 2021 – in diesem Rahmen enthüllte Niko: "Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, muss ich mir doch schon noch einiges anhören." Und wie darf man sich diese Situationen vorstellen? "Leute kommen immer auf mich zu und sagen: 'Niko, was hast du da gemacht? Guck doch mal, wie toll sie ist.' Und ich antworte: 'Ja ich weiß, inzwischen ist es auch schon ein Jahr her'", schilderte der 31-Jährige.

Auch wenn er damals unsicher war: Heute ist Niko überzeugt, dass Michèle die Richtige für ihn ist! "Wenn ich mir jetzt nicht die Zukunft mit meiner Partnerin vorstellen könnte, dann würde ich denken, dass es nicht das Richtige ist", betonte der Hottie. "Wir sind zusammen und wenn ich mir die Zukunft nicht mit Michèle vorstellen könnte, wären wir nicht zusammen." Michèle schwärmte abschließend: "Für mich hat die Teilnahme beim Bachelor alle Wünsche erfüllt."

TVNOW Niko Griesert und Michelle Gwozdz im Finale von "Der Bachelor" 2021

Krick, Jens / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

