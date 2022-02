Barbara Becker (55) hat sich einem Experiment der ganz besonderen Art unterzogen! Trotz ihres vollen Terminkalenders legt die Ex-Frau von Boris Becker (54) großen Wert auf eine gesunde und vor allem ausgewogene Ernährung. Inzwischen gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten, um den Bedarf an sämtlichen Lebensmitteln zu decken. In jungen Jahren entschied sich die Designerin dennoch für eine ziemlich ausgefallene Ernährung: Bei Barbara landete ein ganzes Jahr lang nur Pizza auf dem Teller – und wie lautete ihr diesbezügliches Fazit?

"Meine Mutter hat schon immer sehr viel Wert auf einen gesunden Lebensstil gelegt", erzählte Barbara gegenüber spot on news. Als die Schönheit vor einigen Jahren von Zuhause auszog, hat sich allerdings einiges verändert: "Ich habe dann erst mal etwas rebelliert, indem ich mich ein Jahr nur von Pizza ernährte!" Eine Zeit in ihrem Leben, die Barbara offenbar mächtig geprägt hat – jedenfalls wurde ihr wohl noch nie so sehr bewusst, wie stark sich die Mahlzeiten auf den Körper auswirken.

"Ziemlich schnell merkte ich, dass mir diese Ernährung nicht weiterhilft und mir vor allem keine Kraft gibt", verriet Barbara. Der inzwischen 55-Jährigen fehlte damals nicht nur Energie für ihren Alltag, auch ihr Schlaf sei nicht mehr so erholend gewesen. Doch Barbara zieht auch positive Schlüsse aus ihrem Pizza-Experiment: "Trotzdem bin ich dankbar für diese Erfahrung, denn ich habe realisiert, wie sehr die eigene Lebensqualität von einer gesunden, ausgewogenen Ernährung abhängt."

Getty Images Barbara Becker bei den Bambi Awards 2019

Getty Images Barbara Becker im November 2019

Getty Images Barbara Becker bei der Mercedes-Benz Fashion Week, Juli 2019

