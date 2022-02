Da war jemand ziemlich gut gelaunt! Queen Elizabeth II. (95) feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Am 06. Februar 1952 wurde die damals 26-Jährige zur Königin gekrönt. Zu diesem Anlass finden das ganze Jahr über diverse Feierlichkeiten statt. Bevor es allerdings morgen offiziell losgeht, traf sich die Monarchin im Vorhinein mit Vertretern von Wohltätigkeitsorganisationen und strahlte dabei mit ihren Gästen um die Wette!

Auf aktuellen Fotos ist Queen Elizabeth II. so gut gelaunt wie selten zu sehen. Im Sandringham House traf sich die 95-jährige Regentin mit Mitgliedern lokaler Gemeindegruppen und schnitt gemeinsam mit diesen eine ganz besondere Torte an – denn diese war bereits mit dem Emblem des Platin-Jubiläums ihrer Regentschaft verziert. Eins fiel bei diesem Treffen aber besonders ins Auge: In einem hellblauen Kostüm mit floralem Muster und einem breiten Lächeln im Gesicht verbreitete das royale Oberhaupt gute Laune unter den anwesenden Personen. Nachdem man sich die letzten Monate um den Gesundheitszustand der Queen sorgte, zeigte sie sich bei diesem Treffen nun fröhlich und fit.

Am 4. Juni findet dann das Hauptevent zum Jubiläum der Monarchin statt: Ein großes Konzert im Buckingham-Palast. An diesem Tag wird aber nicht nur die Queen gefeiert – denn auch ihre kleine Ur-Enkelin Lilibet Diana hat Grund zum Feiern: nämlich deren ersten Geburtstag.

