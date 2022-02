Lohnt sich das Geschäft eigentlich? Sei einigen Monaten bauen sich Michael Wendler (49) und seine Frau Laura Müller (21) auf OnlyFans ein zweites Standbein auf: Dort teilt das Paar exklusive Infos und Einblicke in ihr Leben. Nun geht die Influencerin der eigentlichen Idee der Plattform nach und postet auf ihrem eigenen Account erotische Inhalte. Dafür sackt sie einiges an Trinkgeldern ein: So viel verdiente Laura jetzt allein in einer Woche dazu!

Seit einer knappen Woche teilt die 21-Jährige auf ihrem persönlichen OnlyFans-Account heiße Bilder in Spitzenunterwäsche oder beim Duschen. Neben der monatlichen Abo-Gebühr von knapp 50 Dollar können ihre Fans zusätzlich noch Trinkgeld hinterlassen, wenn ihnen die Inhalte gefallen. Zehn Beiträge hat Laura in ihrer ersten Woche veröffentlicht – und dafür zusammengerechnet 1.077 Dollar (umgerechnet ca. 940 €) Trinkgeld kassiert!

Das Bild mit den meisten Trinkgeldern ist ein Foto der Schönheit, auf dem sie sich lasziv an eine Wand lehnt, ihre Kehrseite Richtung Kamera streckt und ihre schwarze Unterwäsche präsentiert: Ganze 305 Dollar (umgerechnet ca.266 €) nahm sie mit dem Schnappschuss ergänzend ein. Dafür haute sie aber auch ordentlich auf die Werbetrommel! "Ich wollte nun das erste Video von mir hier posten... ab 300 Dollar Tip lade ich es hoch", schrieb sie unter dem Beitrag und bat um das Extra-Taschengeld.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

