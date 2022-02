Schluss mit dem Einzelkämper-Dasein! Bisher waren die Kandidaten bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser in zwei Teams eingeteilt. Die Teilnehmer wussten: Verliert ihr Team weniger Gewicht als das der anderen und nehmen sie innerhalb ihrer eigenen Reihen am wenigsten ab, fliegen sie aus dem Format. Der Gewichtsverlust entscheidet zwar nach wie vor über den Verbleib im Camp, doch eine Änderung gibt es jetzt ab kommender Woche: Sie werden paarweise ums Weiterkommen in die nächste Runde kämpfen!

Am Ende der neuen Folge verkündete Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (41) die Neuerung: "Jetzt mischen wir die Karten neu. Der Teammodus ist vorbei, denn ihr tragt nun auch noch die Verantwortung für euren Partner." Direkt danach ließ sie die Kandidaten auch schon wissen, wer von nun an zusammenarbeitet. Nick und Francesca bilden das erste Paar. Auch Linda und Becki kämpfen künftig Seite an Seite. Außerdem sind Nico und Sven von nun an füreinander verantwortlich.

Neben Benni und Philipp wurden auch Dilan und Claudia zu einem Team zusammengeführt. Besonders begeistert waren die Teilnehmer aber von Yasemin und Fabian als Pärchen. Immerhin wird den beiden schon seit einigen Wochen spaßeshalber eine Romanze angedichtet.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

