Steht bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser etwa bald die erste Lovestory an? Eigentlich sind die Teilnehmer in dem Format, um in einem Camp in Griechenland gegen ihr Übergewicht zu kämpfen. Kandidat Fabian stellt sich dieser Herausforderung zusammen mit seinem Zwillingsbruder Patrick. Doch offenbar hat der 25-Jährige inzwischen auch noch eine andere Bezugsperson gefunden. Die Teilnehmer dichten Fabian und seiner Mitstreiterin Yasemin eine Romanze an!

Als Fabi in der aktuellen Folge sein Bettzeug holt, um sich zu der 30-Jährigen auf ein Sofa auf der Terrasse zu gesellen, geht ein begeisterter Applaus durch das Haus. "Der Paolo und der Sven haben mit so einer Geschichte zwischen mir und Fabi angefangen", erklärte Yasemin im Interview die Situation. Den beiden eine aufkeimende Romanze nachzusagen, scheint den Kandidaten eine Menge Freude zu bereiten. "Können wir das Licht dimmen und wir singen noch ein Lied?", schlägt Benni scherzend vor. Ganz an den Haaren herbeigezogen scheint das Ganze aber nicht zu sein. "Ich glaube, die verstehen sich sehr gut", verriet Philipp.

Letztendlich gibt Yasemin Fabi sogar noch ein Küsschen – unter Beifall der restlichen Camper. Dass sie den beiden mit solchen Aktionen auf den Wecker gehen, ist den Kandidaten bewusst. "Es macht superviel Spaß, die damit zu nerven, wenn ich ehrlich bin", amüsierte sich Sabine.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Fabian und Patrick bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Die "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidaten 2022

SAT.1 / Julia Feldhagen Sabine, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidatin 2022

