Für ihn wird es bald ernst. Seit Jahren häufen sich nun schon die negativen Schlagzeilen um Prinz Andrew (61). Der zweitjüngste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) war angeblich an Jeffrey Epsteins (✝66) Sexring-Skandal beteiligt. Jetzt muss er sich in wenigen Wochen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs vor einem Gericht in New York verantworten. Dafür soll der Royal nun unter Eid aussagen!

Wie der Telegraph von einer dem Angeklagten nahestehenden Quelle erfahren hat, soll Andrew einer solchen Befragung bereits zugestimmt haben. Die Anwälte von Klägerin Virginia Giuffre machen sich demnach in Kürze auf den Weg nach London, um den 61-Jährigen zu befragen. Das wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen: Zwei Tage lang soll Andrew an einem neutralen Ort befragt werden. Bereits im Vorfeld hatte dieser angekündigt, sich einem Prozess in den USA stellen zu wollen. Die Anwälte des zweifachen Vaters versuchen derzeit die Zivilklage abzuweisen.

Andrew muss momentan einige schlechte Nachrichten verkraften: Seine Mutter hatte ihm alle militärischen Titel und Schirmherrschaften entzogen. Zudem darf er keine offiziellen Aufgaben mehr für die Krone wahrnehmen. Derzeit ist noch nicht klar, ob es zu einem Prozess kommt oder ob sich die beiden Parteien außergerichtlich einigen werden.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de