Die Vorfreude ist getrübt! Fiona Erdmann (33) ist derzeit wieder schwanger. Nach Söhnchen Leo Luan, erwarten die Influencerin und ihr Partner Moe nun ein kleines Geschwisterchen für ihren Sprössling. Nach ihrer Fehlgeburt im Frühling letzten Jahres kann Fiona die Schwangerschaft mit ihrem "Regenbogenbaby" jedoch nicht vollständig genießen. In einem Video verrät sie jetzt, dass sie sich die ganze Zeit um ihr ungeborenes Kind sorgt und Angst hat!

In einem YouTube-Video erklärte die schwangere Beauty, dass sie nach dem schrecklichen Schock nicht unbesorgt zum Frauenarzt gehen könne. "Ab diesem Tag, wo wir wussten, dass wir schwanger sind, habe ich auch gesagt, 'Ich möchte keinen einzigen Ultraschall alleine machen. '" Weiter erklärte die werdende Mama: "Jede Woche war wirklich eine Qual. So sehr ich mich freuen wollte, die Angst hat einfach überwogen." Sie müsse nun lernen positiver zu denken: "Ich wünsche mir einfach, dass dieses Mal alles gut läuft. Ich will halt einfach nie wieder auf diesem Stuhl liegen und hören, dass es das Kind nicht geschafft hat."

Zum Glück konnte Fiona ihre Sorgen bei ihrer Babyshower für einen Moment vergessen. Die 33-Jährige feierte mit zahlreichen Freunden eine große Sause in einer zauberhaften Location. Das Geschlecht des Babys verrät die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Fans dann bald in einem neuen Video.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de