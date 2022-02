Was will sie damit sagen? Charli D'Amelio (17) ist es gewohnt, vor der Kamera zu stehen – bislang beschränkte sich das allerdings hauptsächlich auf ihre Smartphone-Kamera. Denn der Webstar wurde durch TikTok so richtig berühmt und zählt dort die weltweit höchste Followerzahl: Über 100 Millionen Fans hat sie auf dem sozialen Netzwerk. Nun will die US-Amerikanerin ihre Schauspielkarriere ankurbeln: Deutet Charli mit diesem Post an, dass sie bald in einem Film mitspielt?

Auf Instagram teilte die 17-Jährige eine Reihe von Bildern aus den vergangenen Tagen. Auf einem hinterließ sie aber verdächtige Hinweise: Ein Skript, auf dem der Titel "Home School" steht, umrahmt von etlichen Notizen. Darauf hat Charli unter anderem vermerkt: "Schauspielunterricht mit John Kirby." Daneben schrieb sich die Netz-Bekanntheit auf, woran sie noch arbeiten müsse, wie etwa an einer kraftvolleren Stimme.

Was es damit genau auf sich hat, wollte Charli allerdings noch nicht verraten. Doch die Hinweise sind ziemlich deutlich! Denn auch der Regisseur des Films, Anthony Michael Hall (53), steht auf den Post-its vermerkt – und dieser bestätigte bereits, dass er einen Film mit dem Titel "Home School" in Arbeit habe.

