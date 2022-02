Sie hat wohl den falschen Leuten vertraut. Das letzte Jahr war sehr hart für Aurelia Lamprecht: Die Love Island-Bekanntheit hatte lernen müssen, Freunde loszulassen, die ihr nur in den Rücken gefallen waren. Da sich ihre Psyche schwer auf ihren Körper auswirkte, hatte die Influencerin aus gesundheitlichen Gründen sogar eine Netzpause machen müssen. Mittlerweile hat Aurelia ihren Seelenfrieden aber offenbar wiedergefunden.

Auf ihrem Instagram-Account ließ Aurelia einen Einblick in ihr Gefühlsleben zu. Sie sei zu lange naiv durchs Leben gegangen und habe negativen Menschen helfen wollen. "Das Einzige, was ich zurückbekam, war Dreistigkeit und Boshaftigkeit", offenbarte sie. Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin sei von Menschen, die sie liebte, ausgenutzt worden. "Es gibt Menschen, die deine gute Seele einfach nur missbrauchen und aussaugen wollen, bis nichts mehr davon übrig ist", stellte sie fest. In einem sehr schmerzlichen Prozess habe die Frankfurterin das nun aber verstanden.

Ab jetzt wolle Aurelia solchen Menschen nie wieder Macht über sich geben. "Man kann seinen Seelenfrieden nur finden, wenn man sich selbst liebt", gab sie ihren Followern als Fazit mit auf den Weg. Dafür müsse man sich von den Leuten lösen, die einem schaden wollen.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Juli 2021

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheit

Habt ihr auch schon Erfahrungen mit falschen Freunden machen müssen? Ja, das war furchtbar. Nein, zum Glück nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



