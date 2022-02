Die Fans von Panagiota Petridou (42) kommen schon bald wieder auf ihre Kosten! Rund elf Jahre lang hat die beliebte Autoverkäuferin die TV-Show "Biete Rostlaube, suche Traumauto" moderiert – nach über 100 Folgen wurde die Sendung dann allerdings abgesetzt. Doch kein Grund zur Traurigkeit, die Moderatorin geht nämlich schon bald mit einem neuen Format an den Start. Aber um was dreht sich eigentlich Panagiotas neue TV-Show "Die Retourenjäger"? Die temperamentvolle Autoliebhaberin sorgte jetzt für Klarheit...

Im RTL2-Interview erklärte Panagiota schon vor dem Start ihrer neuen Sendung "Die Retourenjäger", auf was sich ihre Fans in den kommenden Wochen freuen dürfen: In der neuen Show feilschen sechs Händler um geheimnisvolle Paletten voller Rücksendungen aus dem Online-Handel. Dabei wissen sie vorab allerdings nicht, ob sie kostbare Produkte oder doch nur Schrott ersteigern. "Das Besondere an 'Die Retourenjäger' ist, dass es wirklich ein nicht planbares Konzept ist, also man kann nicht wissen, was als Nächstes passiert", betonte Panagiota und versicherte: "Die Zuschauer bekommen auf jeden Fall auch etwas zu lachen."

Besonders die Ladung der Paletten dürfte bei den Zuschauern wohl für die eine oder andere Überraschung sorgen. "Es ist der Wahnsinn, was da alles auf den Paletten zurückgeschickt worden ist – und was es überhaupt für Sachen gibt, weil es so viele Produkte gab, die auch mir total schleierhaft waren", berichtete Panagiota vom Dreh.

Getty Images Panagiota Petridou im Januar 2020

RTLZWEI Panagiota Petridou bei "Die Retourenjäger"

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou, Moderatorin

