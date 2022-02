Damit sind es nur noch 14 Kandidaten bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser! Auch in dieser Woche stellten sich die Teilnehmer wieder schweißtreibenden Challenges und achteten auf ihre Ernährung, um ihr Übergewicht loszuwerden. In der vergangenen Folge hatte Team Pink verloren und sich von Paolo verabschieden müssen. Dieses Mal traf es allerdings wieder Team Blau: Sabine konnte in dieser Woche am wenigsten abnehmen und musste ihre Koffer packen!

Am Ende der neuen Folge entschied wieder die Waage. Um ein Haar konnte sich Yasemin noch retten und überholte Sabine mit ihrem Gewichtsverlust. Für die 44-Jährige hieß es damit Abschied nehmen und sie umarmte ihre Mitstreiter unter Tränen. Auf ihre Zeit in dem Format blickt die Nordrhein-Westfälin dennoch stolz zurück. "Ich habe meine Grenzen kennengelernt und auch manchmal überschritten. Ich habe gemerkt, was in mir steckt", fasste die Finanzbuchhalterin zusammen.

Ihren verbliebenen Mitcampern fiel diese Entscheidung merklich schwer. "Sabine ist ein Zuckermensch, sie hat echt eine gute Persönlichkeit. Aber ich glaube, sie wird es daheim trotzdem schaffen", gab sich unter anderem Kandidat Nick zuversichtlich.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" seit dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Sabine bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Sabine und Dr. Christine Theiss bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Nick bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

