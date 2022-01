Für Paolo ist die Reise bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser zu Ende! Inzwischen haben die Kandidaten schon die fünfte Woche in der Abnehm-Show überstanden und haben schweißtreibende Wochen hinter sich. Dabei lagen auch hin und wieder die Nerven blank. Für einen der Teilnehmer ist die Zeit in dem Camp jetzt aber vorbei: Paolo hat in seinem Team am wenigsten Gewicht verloren und musste somit seine Sachen packen!

Nach dem großen Wiegen stand fest: Entweder der 36-Jährige oder Philipp aus Team Blau muss die Show verlassen. Weil das pinke Team jedoch die Wochenaufgabe für sich entscheiden konnte, traf es Paolo. "Als ich mich verabschiedet habe, war es ein komisches Gefühl. Ich wollte ja schon gerne mit denen noch weiter Challenges gewinnen. Aber so ist das Leben", gab sich der Vater eines Sohnes beim Abschied gefasst.

Seinen neugewonnen Kumpel Sven trifft diese Entscheidung besonders hart. "War schon ein Dämpfer, den ich in dem Moment gekriegt habe. Paolo ist hier in der Zeit für mich zum Freund geworden", beteuerte der 40-Jährige. Auch seine Trainerin Sigrid Ilumaa bedauert den Verlust für seine Mitstreiter: "Er war immer so ein Stern und jetzt geht der. Wie überlebt das Team das?"

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Paolo bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Paolo bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sven bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

