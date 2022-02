So sieht Wahnsinnsfreude aus! Filip Pavlovic (27) hat in den vergangenen zwei Wochen im Dschungelcamp bewiesen, was in ihm steckt – und wurde dafür belohnt. Er wurde zum Dschungelkönig 2022 gekrönt. Neben zahlreichen Fans drückte ihm auch sein guter Freund Serkan Yavuz (28) die Daumen. Der Ex-Bachelor in Paradise-Star begleitete Filip nach Südafrika, blieb aber im Luxushotel, während Filip sich im Dschungelcamp herumschlagen musste. Nun konnten die beiden sich endlich wieder in die Arme schließen – und das wurde ziemlich emotional.

Auf Instagram teilte Serkan jetzt ein Video, in dem man die Reunion der beiden sieht. Nach 16 Tagen im Dschungel kommt Filip darin mit einem Freudenschrei und seiner Krone noch in der Hand aus einem Auto gesprungen. Die beiden Männer fallen sich direkt überschwänglich in die Arme – aber natürlich erst, nachdem Serkan sich vor dem neuen Dschungelkönig verbeugt hat. "Ich habe das Gefühl als hätte ich dich drei Jahre nicht gesehen", begrüßt Filip seinen Kumpel freudestrahlend.

Serkan fällt an dem frischgebackenen Dschungelkönig aber vor allem eines direkt auf: Er hat im Camp ganz schön abgenommen. Tatsächlich ist er elf Kilo leichter als vor seinem Einzug. Von Serkan, der im Luxushotel auf ihn gewartet hat, kann man das offenbar nicht behaupten. "Leute, ich habe hier wirklich acht Kilo zugelegt. Hier gab es einfach Luxus pur. Er hat gehungert, ich zugelegt. Wow!", erzählte er seinen Followern.

