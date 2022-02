Geht die Geschichte von Carrie, Miranda und Charlotte doch noch weiter? Im Dezember war And Just Like That nach langem Warten endlich an den Start gegangen. In dem Sex and the City-Sequel dürfen die Zuschauer nach knapp 20 Jahren erneut in die glamouröse Welt der New Yorker Frauen eintauchen. Nach zehn Episoden fand die Serie in den USA bereits ein fulminantes Ende – doch wie steht es um eine Fortsetzung?

Im Interview mit Deadline sprachen der Produzent Michael Patrick King und zwei der Autoren nun über die Zukunft des Formats. Ist tatsächlich eine zweite Staffel geplant? Konkrete Aussagen konnten Michael und Co. zumindest mal noch nicht machen: "Wir führen gerade einige Gespräche über die Handlungsstränge mit den Schauspielern und dem Netzwerk. Es ist ein sehr lebendiges Franchise – sagen wir es mal so!"

Klingt ganz, als wäre eine Fortsetzung zumindest nicht ausgeschlossen. In der finalen Episode deutet darauf auch alles hin – ACHTUNG, SPOILER!

Denn Carrie (Sarah Jessica Parker, 56) verabredet sich in Paris mit Samantha (Kim Cattrall, 65). Zu sehen ist das Treffen zwar nicht, Michael erklärte nun aber ganz mysteriös: "Wer weiß, was da passiert ist und ob wir es je erfahren werden, falls wir eine zweite Staffel bekommen..."

Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

