Shawn Mendes (23) ist sogar beim Wandern ein absoluter Hingucker! Im November trennten sich der Sänger und seine damalige Partnerin Camila Cabello (24). Inzwischen scheint der Musiker das Liebes-Aus verdaut zu haben. Er ist nicht nur wieder regelmäßig auf seinen Social Media Accounts aktiv, sondern drehte auch kürzlich ein Musikvideo und zeigte seinen stählernen Körper beim Wandern. Jetzt präsentierte Shawn seinen hotten Body erneut, als er mit freiem Oberkörper durch die Natur spazierte!

Auf Instagram gab der Hottie seinen über 66 Millionen Followern Einblick in seinen Trip auf Hawaii. Dort cruiste der Musiker mit einer Gruppe von Freunden mit dem Fahrrad, erkundete die Landschaft mit dem Auto und nahm ein Bad unter einem Wasserfall. Bei einigen Aufnahmen blieb vielen Fans wohl die Spucke weg: Shawn flanierte mit einem Wanderstock ohne Shirt durch die Straßen von Hawaii – wow, was für ein Anblick!

Obwohl es Shawn nach der Trennung von Camila gut zu gehen scheint, heizte das Ex-Paar Anfang des Jahres die Gerüchte um ein Liebes-Comeback an. Paparazzi knipsten die beiden nämlich, wie sie mit ihrem Hund Tarzan spazierten. Ein Insider meinte sogar zu wissen, dass der 23-Jährige und die "Señorita"-Interpretin noch Gefühle füreinander hätten. "Sie kamen zu dem Entschluss, dass sie sich immer noch lieben. Sie wissen nur nicht, was sie jetzt damit anfangen sollen", gab die Quelle gegenüber Hollywood Life an.

MEGA Shawn Mendes auf Hawaii, Februar 2022

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes auf Hawaii

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

