Anna-Maria Ferchichi (40) ist stolz auf ihren Körper. Im November des vergangenen Jahres brachte die Ehefrau von Bushido (43) die Drillinge Leonora, Naima und Amaya zur Welt. Bereits im Dezember teilte die achtfache Mutter mit, dass sie wieder an ihrem Köper arbeiten wolle. Knapp drei Monate nach der Geburt veröffentlichte Anna-Maria nun einen Schnappschuss ihres After-Baby-Bodys und betonte, wie zufrieden sie mit ihm sei.

"Ich war so ungeduldig mit meinem eigenen Körper nach dieser Geburt – und doch hat er mich mal wieder überrascht und stolz gemacht", erzählte die 40-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Dazu zeigte sie eine Aufnahme ihrer Figur im Seitenprofil. Dass Anna-Maria vor nicht allzu langer Zeit noch drei Babys in sich trug, ist ihr kaum mehr anzusehen.

Bereits vor wenigen Wochen gab die 40-Jährige ihren Fans ein Update zu ihrem After-Baby-Body auf Instagram. "Ich habe jetzt noch zehn Kilo zu viel drauf", äußerte die Schwester von Sarah Connor (41). Ihren verbliebenen Extra-Pfunden wolle sie mit Sport den Kampf ansagen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Februar 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2021

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

