Bei Anna-Maria Ferchichi (40) purzelten bisher fleißig die Baby-Pfunde! Im November vergangenen Jahres wurden die Beauty und ihr Mann Bushido (43) Eltern von Drillingen. Die Schwangerschaft brachte sie an ihre Grenzen. Deshalb musste Anna-Maria nach der Geburt noch eine Weile warten, bis sie wieder mit sportlichen Aktivitäten starten durfte. Jetzt sportelt sie aber wieder – denn die achtfache Mutter will sich in ihrer Haut wieder vollständig wohlfühlen. Deshalb will Anna-Maria mit Bewegung noch mehr Gewicht verlieren!

Auf Instagram gab sie diesbezüglich jetzt ein kleines Update. Drei Monate nachdem ihre drei Kinder Leonora, Naima und Amaya das Licht der Welt erblickt hatten, möchte Anna-Maria sich nun wieder sportlich betätigen. Insgesamt 30 Kilo hatte sie in den neun Monaten Schwangerschaft zugenommen. Das meiste Gewicht habe sie dank ihrer guten Gene bereits wieder verloren. Jetzt hatte sie ihr erstes Training nach der Geburt: "Ich habe jetzt noch zehn Kilo zu viel drauf", erklärte sie.

Mit ihrer ersten Trainingseinheit sagte die Schwester von Sarah Connor (41) den letzten Baby-Pfunden den Kampf an. Drei Monate nach der Geburt freue sie sich darauf, wieder in ihre alte Form zurückzufinden. "Nach acht Kindern muss ich nicht unbedingt danach aussehen, dass ich acht Kinder auf die Welt gebracht habe", hatte sie vor einigen Wochen im Interview mit Vip.de klargestellt.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Urlaub, Dezember 2018

