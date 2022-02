Sofia Vergara (49) erinnert sich an eine dunkle Zeit in ihrem Leben zurück. Normalerweise kennt man die in Kolumbien geborene Beauty als temperamentvolle Latina aus Film und Fernsehen. Doch das America's Got Talent-Jurymitglied scheut sich auch nicht davor, sich auch mal von seiner verletzlichen Seite zu zeigen. So sprach sie in der Vergangenheit beispielsweise bereits mehrfach offen über ihre Krebsdiagnose. Anlässlich des Weltkrebstages blickte Sofia nun ein weiteres Mal auf ihre eigene Erkrankung zurück.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Mutter eines erwachsenen Sohnes nun eine Aufnahme, auf der eine Narbe am Hals der dunkelhaarigen Schönheit zu erkennen war. Mit 28 Jahren wurde bei der Modern Family-Darstellerin nämlich Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. "Es war nur eine Routineuntersuchung. Aber die Ärzte fanden einen Knoten in meinem Hals, und dieses Wort ["Krebs"] wurde Teil meiner Geschichte", erinnerte sich die heute 49-Jährige zurück. Unzählige Stunden habe sie danach mit Bestrahlungstherapien verbracht, bevor sie schließlich operiert wurde. "Heute kann ich mich als Überlebende des Krebses bezeichnen", zeigte sich Sofia dankbar.

Wenn sie heutzutage die Narbe an ihrem Hals sehe, wisse sie, wie gesegnet sie sich am Tag ihres ersten Schauspielkurses nach der Diagnose gefühlt habe. "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich meine Geschichte erzählen und sagen kann: Frühzeitige Vorsorge ist so wichtig!", versicherte sie anschließend. Zudem ermutigte die Schauspielerin ihre Community, sich regelmäßig einem Check-up zu unterziehen.

Getty Images Sofia Vergara im August 2021

Getty Images Sofia Vergara bei der "Solo: A Star Wars Story"-Premiere in L.A. im Mai 2018

Getty Images Sofia Vergara bei der "America's Got Talent"-Premiere 2020

