Robert Geiss (58) erlebte eine Schrecksekunde! In der Fernsehsendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie erlebt der Unternehmer mit seiner Frau Carmen (56) und seinen Töchtern Shania (17) und Davina (18) allerlei skurrile, lustige, aber auch berührende Dinge. Vielen Fans sind die TV-Millionäre über die Jahre ans Herz gewachsen. Doch jetzt könnte sich ihre Community vor allem um Robert Sorgen machen: Der Familienvater hatte einen Unfall beim Langlauf-Ski.

Für Familie Geiss standen actionreiche Tage in Südtirol an. Nachdem die Rasselbande Dubai unsicher machte, hieß es jetzt: Ab auf die Piste! Um ihren Urlaub spannender zu gestalten, riefen sie die "Geissschen Winterspiele" ins Leben, bei denen Robert und Davina gegen Carmen und Shania antreten sollten – doch soweit kam es offenbar erst gar nicht. In der RTL-Vorschau ist zu sehen, wie Robert bei der ersten Disziplin Langlauf-Ski stürzt und regungslos am Boden liegt!

"Das war's", rief die Fernsehbekanntheit frustriert, während Helfer ihn von den Skiern befreiten. Bereits vor dem Langlauf wusste der 58-Jährige, dass er bei dem Sport vorsichtig sein muss. "Meine Stärke liegt nicht beim Langlauf. Mein Fuß ist immer noch nicht hundertprozentig in Ordnung", erklärte der Modemacher. Wie es Robert nach seinem Unfall geht, ist bei "Die Geissens" am Montag, 7. Februar, 20:15 Uhr auf RTL II zu sehen.

RTLZWEI Carmen Geiss in "Die Geissens"

RTLZWEI Carmen Geiss, TV-Darstellerin

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, Unternehmer

