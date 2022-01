Robert Geiss (57) führt seine Frau hinters Licht! Bei Die Geissens befindet sich das Society-Ehepaar mit seinen Töchtern Davina (18) und Shania (17) in Dubai. In den arabischen Emiraten sind die Reality-TV-Stars nicht nur geschäftlich, sondern pflegen auch ihre freundschaftlichen Kontakte. Jetzt luden Robert und Carmen (56) ihre Freunde in Dubai zu einem gemeinsamen Essen ein. Doch davor bescherte der Unternehmer seiner Frau den Stress ihres Lebens!

Der Grund: Robert und Carmen machten einen Großeinkauf, um ihre Gäste am Abend zufriedenstellend bewirtschaften zu können. So statteten sie dem Fischmarkt, dem Gemüsemarkt und dem Metzger einen Besuch ab. Doch in der Location, in der die Gäste in zwei Stunden eintrudeln sollten, war Robert tiefenentspannt, während Carmen vor Stress auf und ab rannte, um die Vorbereitungen für den Abend zu treffen. "Carmen, du kannst das niemals in zwei Stunden schaffen", redete der 57-Jährige seiner Frau nicht gerade gut zu, als sie total hektisch den Fisch präparierte.

Der Grund für Roberts entspannte Art: Während Carmen völlig aufgelöst köchelte, organisierte ein Koch in einem anderen Raum bereits den größten Teil der Arbeit. Dann spannte Robert seiner Carmen auch nicht länger auf die Folter: "Da hinten gibt es eine Riesenküche und einen Küchenchef. Da hinten steht das Essen." Den kleinen Scherz nahm die Blondine ihrem Mann etwas übel: "Ich fühle mich gerade voll verarscht, ich bin total nervös und denke, hier geht gar nichts. Jetzt bin ich seelenentspannt."

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss, Unternehmer-Ehepaar

