Er dreht wieder! Alec Baldwin (63) und seine Familie haben schwierige Monate hinter sich. Nachdem er aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set des Films "Rust" erschossen hatte, überschlugen sich die negativen Schlagzeilen – Alec wurde von der Drehbuchautorin des Films verklagt und musste sogar sein Handy abgeben. Doch nun gibt es auch mal positive Neuigkeiten zu verkünden: Quellen berichteten, dass der Schauspieler nun an einem neuen Projekt arbeitet und vor die Kamera zurückkehrt!

Wie The Sun von einer Quelle erfahren hat, soll Alec bald wieder für einen Actionfilm in Großbritannien drehen: "Die Dreharbeiten sind streng geheim, aber es gibt viele Gerüchte, dass Alec nach 'Rust' wieder an die Arbeit gehen wird." Weiter erklärte der Insider: "Natürlich steht die Sicherheit am Set an erster Stelle und die Crew wird auf ein absolutes Minimum beschränkt, damit er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann." Vier Monate nach dem Unglück, kann der 63-Jährige nun zu seiner Arbeit zurückkehren. Kurz nach der Tragödie hatte Alec bereits Bedenken geäußert, ob er jemals wieder als Schauspieler arbeiten kann.

Für die Dreharbeiten ist Alec bereits ins Vereinigte Königreich geflogen – allerdings mit schlechten Nachrichten im Gepäck. Sein Auto ist ihm angeblich am Flughafen nach dem Abstellen bei einem Parkservice gestohlen worden!

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Dezember 2021 auf der Ripple of Hope Gala in New York City

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de