Er hat schon wieder Probleme mit dem fahrbaren Untersatz! Alec Baldwin (63) geriet Ende 2018 mit einem anderen Autofahrer in eine handgreifliche Auseinandersetzung um einen Parkplatz. Der Rechtsstreit um den Vorfall in New York City zog sich über zwei Jahre hin und fand kürzlich ein Ende: Der Schauspieler und die Gegenseite einigten sich außergerichtlich. Jetzt geriet der US-Amerikaner mit seinem Auto erneut in die Schlagzeilen – beziehungsweise ohne sein Auto: Denn Alecs Wagen wurde offenbar gestohlen!

Auf Instagram berichtete Alec seinen Fans jetzt, was ihm passiert ist. Für ein neues Projekt war der Schauspieler ins Vereinigte Königreich geflogen. Am Flughafen habe er sein Auto bei einem Parkservice abgegeben – und dann 20 Minuten nichts mehr von dem Mitarbeiter gehört. "Ich habe dann angerufen und da sagte man mir, dass das Auto abhandengekommen sei!", erzählte er zwischen Belustigung und Fassungslosigkeit. Der Wagen war nach dem Abstellen offenbar gestohlen worden, mutmaßte der 63-Jährige.

Der Dreh in England ist Alecs erstes Filmprojekt seit der Tragödie am Set des Westerns "Rust". Damals hatte der Hauptdarsteller des Streifens versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen. Aus einer Requisitenwaffe hatte sich aus bisher nicht geklärten Gründen ein Schuss gelöst.

