Diese Show hat es nicht leicht! Mit The Masked Dancer läuft zurzeit die erste Staffel eines neuen TV-Formats: Nach dem Vorbild von The Masked Singer verbergen sich Promis in aufwendig gestalteten Kostümen. Statt zu singen, legen die Stars in der Sendung jedoch eine flotte Sohle aufs Parkett. Schon die erste Ausgabe war quotenmäßig eine kleine Enttäuschung – und die Werte sanken in den vergangenen Wochen weiter ab!

In der dritten Folge musste Eloy de Jong (48) seine Maximum-Power-Maske ablegen. Wie Quotenmeter berichtete, kann die Show offenbar immer weniger Zuschauer von sich überzeugen: "Das gestrige Halbfinale lockte 1,23 Millionen Menschen vor den Fernseher, das entspricht 4,4 Prozent. Die ersten beiden Ausgaben hatten mit 1,75 und 1,43 Millionen besser abgeschnitten.

Auch in der relevanten Zielgruppe lieferte "The Masked Dancer" keine überzeugenden Werte ab: Mit 0,5 Millionen Zuschauern wurden hier magere acht Prozent erreicht. Die im Anschluss laufende Backstage-Ausgabe des Magazins "red" sahen sich noch 5,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen an.

ProSieben/ Willi Weber Eloy de Jong und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Steven Gätjen, Ruth Moschner und Alexander Klaws bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Der Affe bei "The Masked Dancer"

