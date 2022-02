Kylie Jenners (24) Leben wurde vor ein paar Tagen erneut komplett auf den Kopf gestellt! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und ihr Partner Travis Scott (30) sind erneut Eltern geworden: Am 2. Februar erblickte das zweite Kind des Paares das Licht der Welt. Ihre erste Tochter Stormi bekam im Alter von vier Jahren einen kleinen Bruder – und für die stolzen Eltern hätte es nicht besser laufen können: Kylies zweiter Nachwuchs kam wohl zur richtigen Zeit in ihrem Leben!

"Sie fühlten sich beide so bereit dafür", berichtete jetzt ein Insider gegenüber Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Vor allem, da sie nun eine bessere Vorstellung davon haben, was sie erwartet." Außerdem hätten die beiden ihre Familie schon seit langer Zeit vergrößern wollen. Deshalb dürfte es kein Wunder sein, dass das Paar im Moment auf Wolke sieben schwebt – der Promi-Experte betonte: "Kylie und Travis sind seit der Ankunft ihres kleinen Jungen überglücklich."

Aber auch Travis und Kylies Tochter sei seit der Geburt ihres Bruders total hin und weg. "Stormi ist so begeistert davon, jetzt eine große Schwester zu sein. Sie möchte Kylie bei all den Mama- und Erziehungsaufgaben helfen", gewährte der Insider weitere Einblicke in das Leben der frischgebackenen vierköpfigen Familie.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

