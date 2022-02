Serkan Yavuz (28) greift Filip Pavlovic (27) unter die Arme! Filip könnte gerade eigentlich nicht glücklicher sein: Im Dschungelcamp kam der Ex-Bachelorette-Boy ins Finale und schnappte sich sogar die Dschungelkrone. Natürlich ist der Reality-TV-Kandidat jetzt in aller Munde, doch sein Kumpel Serkan ist überzeugt: Etwas fehlt Filip zum großen Glück – eine Frau! Jetzt will er seinem Freund dabei helfen, die passende Freundin zu finden.

Im RTL-Interview verriet Serkan, dass er dafür für Filip eigens eine E-Mail-Adresse einrichtete, an die Frauen ihre Bewerbungen schicken sollen – "mit Fotos" selbstverständlich. Der frisch gekürte Dschungelkönig hält jedoch nicht so viel von dieser Idee. "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr", lachte der 27-Jährige im Gespräch mit Katja Burkard (56). Dennoch ließ Filip durchblicken, welche Frau an seiner Seite er sich wünscht: "Sie sollte ein Familienmensch sein, Kinder haben wollen, sie sollte mich und meine Persönlichkeit wahrnehmen, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe."

Diese Frau fand Filip zumindest nicht in Tara Tabitha (28), die dem Hottie im Dschungelcamp schöne Augen machte. Für den Ex-Bachelor in Paradise-Kandidaten steht fest: Tara habe seine Signale wohl falsch gedeutet: "Ich nehme Menschen gerne in den Arm, ich habe auch Linda Nobat (27) auf die Stirn geküsst."

Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

Filip Pavlovic, TV-Star

Tara Tabitha nach ihrem Dschungel-Rauswurf

