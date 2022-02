Für Filip Pavlovic (27) ist das Abenteuer in der südafrikanischen Wildnis nun endgültig vorbei! Am Samstag war es endlich so weit: Der diesjährige Dschungelkönig wurde gekrönt. Im Finale konnte sich der Ex-Bachelorette-Boy gegen seinen Konkurrenten Eric Stehfest (32) durchsetzen – und holte sich den Sieg. Nach dem großen Wiedersehen hat der Dschungelcamper nun auch endlich sein Handy wiederbekommen. Bei seinen Fans meldete sich Filip jetzt zu Wort – und bedankte sich für den ganzen Support!

"Vielen vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die ihr mir schickt", zeigte sich der 27-Jährige freudestrahlend in seiner Instagram-Story. Die Resonanz seiner Community sei durchweg positiv – und Filip sei total überwältigt von der ganzen Unterstützung, die er bekommt. Er selbst könne manchmal gar nicht glauben, dass so viele Menschen hinter ihm stehen. "Ich küsse eure Augen, ihr seid einfach die geilsten", schwärmte der Influencer.

Auch wenn seine Zeit im beliebten Tropen-Camp mittlerweile nun endgültig vorbei ist, will Filip trotzdem auch in Zukunft auf einige seiner Mitkandidaten nicht verzichten. Bei der großen Wiedersehensshow stellte er klar, dass er auf jeden Fall mit dem einstigen Promi-Bodyguard Peter Althof (66) in Kontakt bleiben will. "Er war meine Bezugsperson und ich seine. Er war die einzige Person, der ich mich geöffnet habe", hielt der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer fest.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL/ Stefan Menne Filip Pavlovic und Peter Althof beim Dschungelcamp-Auftakt 2022

