Vor Cheyenne Ochsenknecht (21) liegen ein paar aufregende Wochen! Die Tochter von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) gehört zum diesjährigen Let's Dance-Cast – was tägliches, knallhartes Training mit ihrem Profi-Tanzpartner bedeutet! Die erste Show steht am 18. Februar an, somit wird es bald ernst für die Influencerin. Deshalb nutzt Cheyenne jetzt noch ihre letzten freien Tage vor ihrem "Let's Dance"-Abenteuer aus...

In ihrer Instagram-Story berichtete die Reality-TV-Darstellerin jetzt, dass sie zuletzt jeden ruhigen Tag in vollen Zügen genossen habe. Doch damit ist von nun an wohl Schluss: "Morgen fahren wir mit dem Zug mit meiner Mama, Mavie und unserem Manager direkt nach München wegen der Pressekonferenz für unsere Serie Diese Ochsenknechts", schilderte Cheyenne. "Am Mittwoch fahren wir dann mit dem Auto von München nach Graz, weil der Nino dort noch viel zu erledigen hat, bevor 'Let's Dance' losgeht. Und dann Samstag oder Sonntag fliegen wir von Graz nach Wien und von Wien nach Köln." In Köln starte kommende Woche Dienstag dann das Tanztraining. "Ich bin schon total aufgeregt!"

Da stellt sich doch die Frage: Wie schaffen Cheyenne und ihr Freund Nino es eigentlich, so viel mit ihrer kleinen Tochter Mavie unterwegs zu sein? "Ich habe sie ja schon recht früh immer mitgenommen zum Abendessen, da war sie vielleicht eine Woche alt. Ich habe sie immer mitgenommen, damit sie sich direkt dran gewöhnt – auch mit dem Fliegen und Zugfahren und so", verriet die 21-Jährige. "Deswegen klappt das auch alles so gut."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie im April 2021

