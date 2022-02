Cheyenne Ochsenknecht (21) bereitet sich auf ihre Zeit bei Let's Dance vor. In wenigen Wochen will sich die Influencerin auf dem Tanzparkett gegen Amira Pocher (29), Hardy Krüger jr. (53), Michelle (49) und Co. beweisen. Für die Dreharbeiten mit den ganzen Shows und Trainings, die sich über mehrere Wochen oder gar Monate hinwegziehen können, muss die Wahl-Österreicherin nach Köln pendeln. Da es schon bald mit den ersten Übungen losgeht, packt Cheyenne bereits ihre Tasche. Doch was nimmt sie dafür eigentlich alles mit?

In ihrer Instagram-Story verriet die 21-Jährige, dass sie Eis-Gel besorgt hat, mit dem sie die Füße nach dem Training kühlen will: "Ich könnte mir vorstellen, dass die einen Trainingsschuhe, die ich habe, meinen Fuß komplett zerstören könnten." Deshalb dürften auch Fußmasken sowie Blasenpflaster für die Zehen, die Fußseite und den Hacken nicht fehlen. Damit die Mutter einer Tochter in den High Heels nicht hin- und herrutscht hat sie zudem Gel-Pads gekauft.

Doch auch für die Shows ist Cheyenne offenbar gut gewappnet. Da es im TV-Studio schnell kalt werden könne und sie stets warme Füße haben wolle, nehme sie Kuschelsocken mit. Wenn sich ihre Beine vor einem Auftritt schlapp anfühlen, möchte sie dem mit einer Anti-Müdigkeitscreme entgegenwirken. Um auch optisch eine Glanzleistung zu bieten, hat sie sich zudem Glitzer-Spray besorgt: "Damit man während der Show schön glitzert – finde ich irgendwie ganz cool am Körper." Unentdeckte Härchen möchte sich das Model spontan mit einem Mini-Rasierer entfernen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2019 in Berlin

