Mathias Mester (35) hat großen Respekt vor der Herausforderung, die bei Let's Dance auf ihn zukommt! Der Sportler ist ehemaliger Leichtathlet und beendete letztes Jahr seine Profikarriere. Nun wagt sich der gebürtige Münsteraner auf neues Terrain: Am 18. Februar fegt er bei "Let's Dance" über das Tanzparkett. Im Interview mit Promiflash verriet Mathias jetzt, was ihm in der Show wohl am schwersten fallen wird!

"Ich gucke mir natürlich jetzt schon das ein oder andere an oder vielmehr ab", lachte Mathias im Gespräch mit Promiflash und versicherte dabei: "Ich bin lernfähig, ich bin motiviert und ich habe Bock. Und ich komme ja vom Leistungssport." Kondition und Ausdauer sollten daher für den gelernten Bauzeichner kein Problem darstellen. Doch eine große Herausforderung sieht der 35-Jährige dennoch auf sich zukommen: "Die härteste Nuss wird es für mich werden, die Choreo zu behalten."

Doch Mathias weiß: Seine Karriere als Leichtathlet wird ihm zugutekommen. Bei den Paralympischen Spielen im Jahr 2008 holte er sogar Silber im Kugelstoßen. Im Tanzen habe der kleinwüchsige Athlet keine Vorerfahrung, habe aber "ein gewisses Taktgefühl und ein Gefühl für das richtige Timing. Beides war auch in der Leichtathletik essenziell", erklärte Mathias gegenüber Promiflash. Doch wer soll ihm am liebsten Cha-Cha-Cha und Co. beibringen? "Da bin ich total offen. Ich hoffe einfach, dass meine Tanzpartnerin nicht an mir verzweifeln wird", lachte Mathias.

Getty Images Mathias Mester im August 2014

Instagram / mathiasmester Mathias Mester, "Let's Dance"-Kandidat

Getty Images Mathias Mester bei den Paralympischen Spielen 2012 in London

