René Casselly (25) hat ganz besondere Pläne für Let's Dance. Der erste deutsche Ninja Warrior-Gewinner nimmt an der diesjährigen Staffel der beliebten Tanzshow teil. Der 25-Jährige ist nicht nur ein begnadeter Sportler, sondern auch, wie die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2020 Lili Paul-Roncalli (23), Zirkusartist. Ob ihm sein Beruf in der Show, wie einst Lili, Pluspunkte verschafft? Im Promiflash-Interview betonte René, dass er sogar plane, beide Welten miteinander zu verbinden!

René stand erstmals mit vier Jahren in einer Manege, mit sechs Jahren hatte der Cousin von DSDS-Gewinner Ramon Roselly (28) seinen ersten Auftritt im Zirkus. Jetzt hofft der Artist bei "Let's Dance" mit seiner Profitänzerin seine akrobatischen Fähigkeiten in die Tänze mit einbauen zu können. "Ich möchte eine Partnerin haben, mit der ich Elemente aus der Artistik zeigen kann, die es so bei 'Let's Dance' noch nie zu sehen gab", wünschte sich der Sportfan im Promiflash-Interview. Dabei weiß René bereits ganz genau, wer ihm dabei am besten zur Seite gestellt werden sollte: Kathrin Menzinger (33)!

"Natürlich habe ich eine Favoritin", meinte René. Doch dem "Ninja Warrior"-Gewinner ist klar: Die Show wird für ihn kein Zuckerschlecken. "Tänzerische Vorerfahrungen bringe ich null mit", erklärte der Artist. Dennoch betonte René: "Ich bin es gewohnt, hart zu trainieren – für den Ninja Sport und auch als Artist. Für 'Let's Dance' bereite ich mich aktuell mit Youtube-Videos vor und freue mich auf die kommenden, harten, sicher notwendigen Trainingsstunden."

Anzeige

Instagram / rene_casselly René Casselly im Jahr 2014

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige

Instagram / rene_casselly René Casselly, Zirkusartist

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de