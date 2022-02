Es ist ein Schreckmoment für viele Berlin - Tag & Nacht-Fans! Patrick Fabian (34) schlüpfte im Juni 2017 erstmals in die Rolle des muskulösen André. Seitdem eroberte er nicht nur in seiner Rolle zahlreiche Herzen – auch beim Publikum kam der Fitnessfan stets gut an. Doch nach viereinhalb Jahren ist für Patrick jetzt Schluss bei der beliebten Daily: Promiflash erzählte er, wieso er der Serie den Rücken kehrt.

"Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, um mal runterzukommen und mir darüber klar zu werden, wo ich hin will", erklärte Patrick seinen Schritt im Promiflash-Interview. Es habe ihn gestört, dass neben dem eng getakteten Drehplan kaum Zeit bleibe, eigene Projekte zu verwirklich, fügte der 34-Jährige hinzu: "Es wurde mir einfach zu langweilig bei 'Berlin - Tag & Nacht' am Set, es war immer nur das Gleiche."

Er sei in seiner Rolle als Daily-Darsteller nicht mehr glücklich gewesen, betonte Patrick. "Man hat parallel eben gar keine Zeit für seine Hobbys oder seine Leidenschaften", begründete er seinen Frust. Die neu gewonnene Freizeit wolle er nun nutzen, um lang gehegte Vorhaben voranzutreiben, sagte er abschließend.

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Cast im Jahr 2021

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Stripper bei den SixxPaxx

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit Tochter Lilly

