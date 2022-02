Cathy Hummels (34) ist Schreckliches widerfahren! Die Moderatorin war bis vor Kurzem in Thailand unterwegs, da sie dort die neue Staffel von Kampf der Realitystars gedreht hat. Doch dort wurde sie plötzlich Opfer einer Straftat: Der TV-Star wurde am Strand überfallen. Nun gab sie ihren Fans ein Update: Der Vorfall sei so schlimm gewesen, dass Cathy sogar um ihr Leben gebangt habe!

Auf Instagram teilte die Frau von Mats Hummels (33) einen Schnappschuss von sich mit ihrem Sohn auf dem Schoß. Darunter ließ sie ihre Fans an ihrer derzeitigen Gefühlslage teilhaben: "Mir ist vor ein paar Tagen etwas Schlimmes passiert. Ich wurde überfallen. Die schrecklichste Erfahrung in meinem Leben." Dieser Überfall sei so drastisch gewesen, dass Cathy Todesängste ausgestanden habe! "Ich wusste nicht, ob ich das überlebe", gab sie erschüttert zu.

Doch eins ließ die 34-Jährige die Hoffnung nicht aufgeben: Ihr kleiner Sohn Ludwig (4). "Aber ich hatte den besten Grund zu kämpfen: Dich. Lumpi!", schrieb sie und betonte, wie sehr sie sich freue, ihren Sohnemann wieder in die Arme schließen zu können.

Anzeige

cathyhummels / Instagram Cathy Hummels in Thailand im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Moderatorin Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de