Nina Dobrev (33) drückt fest die Daumen! Die Schauspielerin musste in den vergangenen Tagen auf ihren Freund Shaun White (35) an ihrer Seite verzichten. Der Sportler ist nach Peking gereist, um bei den Olympischen Winterspielen an alte Erfolge anzuknüpfen. Heute Morgen stand die Qualifikation fürs Snowboard-Finale in der Halfpipe an. Kein Wunder, dass seine Liebste zu Hause total mitgefiebert hat.

Kurz vor Shauns erstem großen Auftritt hatte sich die Vampire Diaries-Darstellerin auf Instagram gemeldet und ihren Support gezeigt. Mit dicker Wintermütze ausgestattet und ganz in den Farben von Team USA gekleidet, feuerte Nina ihren Partner euphorisch an. "Auf geht's, Baby", schrieb sie zu einem Video. In ihrem Feed teilte sie außerdem zwei weitere Fotos – eines von Shaun allein und eines von den beiden zusammen. Die Brünette und der Snowboarder stehen in Siegerpose vor der Kamera.

Nach seinem ersten Lauf mussten Nina und der 35-Jährige aber noch zittern. Bei einem seiner letzten Auftritte vor dem angekündigten Karriereende stürzte Shaun in der Halfpipe. Einen seiner spektakulären Sprünge konnte er nicht sauber zu Ende bringen – er landete auf dem Hosenboden. Nach dem zweiten Versuch hieß es aber aufatmen: Mit einer guten Punktzahl von 86,25 Punkten konnte sich der Sportler fürs Finale qualifizieren.

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev

Getty Images Shaun White in der Halfpipe-Qualifikation

Getty Images Shaun White bei den Olympischen Winterspielen 2022

