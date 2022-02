Fiona Erdmann (33) wird bald zweifache Mama. Sie erwartet nach ihrem Sohn Leo Luan ein weiteres Kind mit ihrem Partner Moe. Die Influencerin ist total happy und lässt ihre Follower oft an ihrer Gefühlslage teilhaben. Dennoch ist die aktuelle Zeit auch ganz schön stressig für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin: Denn neben der Schwangerschaft steht aktuell auch die Renovierung ihres Hauses an. Jetzt verriet Fiona, dass sie deswegen zu wenig Zeit für Leo hat.

"Der Spagat zwischen Mama sein, Haus renovieren und dem eigenen Business ist echt nicht einfach", stellte sie in ihrer Instagram-Story fest. Dort postete die 33-Jährige ein Video, in dem sie ihren kleinen Sohn in den Schlaf singt. "Leider habe ich auch oft mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen, wenn ich so viel weg bin", offenbarte sie ihren Fans. Deshalb sei es Fiona so wichtig, Leo wenigstens ins Bett zu bringen und noch mit ihm zu kuscheln. Das sei dann immer eine besondere Zeit: "Ich genieße diese Momente dann auch sehr!"

Doch nicht nur Fiona hat aktuell nicht so viel Zeit mit ihrem einjährigen Sohn, die sie gerne hätte. Auch ihr Freund habe nur selten die Gelegenheit dazu, viel Zeit mit Leo zu verbringen. Moe sei zwar ein liebevoller Vater, doch wenn er abends nach Hause käme, müsse der Kleine bald schon schlafen gehen. "Dann haben die nicht so wahnsinnig viel miteinander", hatte Fiona im Promiflash-Interview erzählt.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Mohammed und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann vor ihrem neuen Haus in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner und ihrem gemeinsamen Sohn Leo im September 2021 in Berlin

